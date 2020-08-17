***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi Ülke Başkanlığı'na Sayın Ali PASTONOĞLU' nun atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869360BIST