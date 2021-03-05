***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurul'unun Bağımsız Yönetim Kurulu adaylıkları ile ilgili olumsuz görüş bildirilmediğini içeren 03.03.2021 tarih, E-29833736-110.07.07-2773 nolu yazısına istinaden Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde yapacağı 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Kazım YETİŞ , Sn. Sezai A. ENSARİ ve Abdurrahman ÇELİKER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915722BIST