***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 23:53
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 05.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurul'unun Bağımsız Yönetim Kurulu adaylıkları ile ilgili olumsuz görüş bildirilmediğini içeren 03.03.2021 tarih, E-29833736-110.07.07-2773 nolu yazısına istinaden Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde yapacağı 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Kazım YETİŞ , Sn. Sezai A. ENSARİ ve Abdurrahman ÇELİKER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915722
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