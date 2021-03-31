***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.03.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu görev dağılımında -Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Suat ÇALBIYIK)'nin seçilmesine, -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden İhsan Kağan BAYRAKTAR)'nin seçilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922441BIST