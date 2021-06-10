***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 20:32
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında
- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizim A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Volkan ÜNLÜEL' in, yerine Sn. Mehmet OKKAN,
- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Alpaslan SİNAN' ın yerine Sn. Muammer ATİLA,
- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Selda ÜNAL' ın yerine Sn. Ramazan PATIR'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941835
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4239
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1660
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4184
18:0510,2734
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -0,1936
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2647
18:05512,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -9,10
|Açılış
|: 512,55
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4192
|8,4239
|% -1,93
|
|Euro
|10,2659
|10,2734
|% -1,85
|
|Sterlin
|11,8942
|11,9538
|% -1,60
|
|Frank
|9,3705
|9,4270
|% -1,88
|
|Riyal
|2,2387
|2,2499
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|5,39
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-9,00
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem