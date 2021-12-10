***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 18:15
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında
- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 10 Aralık 2021 tarihinden itibaren OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. İhsan Kağan BAYRAKTAR' ın yerine Sn. Arda Kaan ALPMAN' ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982756
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