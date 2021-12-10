***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 10 Aralık 2021 tarihinden itibaren OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. İhsan Kağan BAYRAKTAR' ın yerine Sn. Arda Kaan ALPMAN' ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982756BIST