***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2021 18:30
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin 31.12.2021 itibariyle sona ermesi sebebiyle, üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:30' da başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985289
BIST
12:151.824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 20,18
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
12:1511,5970
En Yüksek
|Değişim
|: -4,86%
|| -0,5929
|Açılış
|: 11,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
12:1513,1576
En Yüksek
|Değişim
|: -4,93%
|| -0,6825
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
12:15673,80
En Yüksek
|Değişim
|: -4,80%
|| -34,00
|Açılış
|: 673,49
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler12:13
|TETMT
|379,20
|8.358.435
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.097.979
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|PENTA
|359,00
|26.072.109
|% 9,79
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DZGYO
|2,34
|49.507.900
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|42.989.135
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.462.796
|% -9,93
|
|BAGFS
|14,78
|2.868.068
|% -6,46
|
|GARAN
|11,90
|1.755.100.752
|% 0,17
|
|SISE
|13,19
|1.140.927.530
|% -0,68
|
|EREGL
|25,70
|1.006.181.667
|% 1,02
|
|KRDMD
|9,18
|810.144.160
|% -1,29
|
|TUPRS
|146,00
|789.545.741
|% -2,47
|
|YKBNK
|3,54
|544.446.832
|% 1,72
|
|GARAN
|11,90
|1.755.100.752
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,18
|810.144.160
|% -1,29
|
|SISE
|13,19
|1.140.927.530
|% -0,68
|
|DOHOL
|2,78
|235.149.653
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6016
|11,6276
|% -4,61
|
|Euro
|13,1404
|13,1946
|% -4,66
|
|Sterlin
|15,4187
|15,4961
|% -5,14
|
|Frank
|12,4893
|12,5646
|% -5,52
|
|Riyal
|3,0680
|3,0834
|% -5,30
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,41
|
|Altın Gr.
|671
|671
|-36,37
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.451
|4.580
|-357,69
|
|Yarım
|2.151
|2.216
|-173,03
|
|Çeyrek
|1.079
|1.108
|-86,51
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,49
|8,50
|-0,46
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|-0,19
|
Seans Raporu
12:13
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12:27KATMR
Yüzde 6.82 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 303, 034 adet işlem
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12:26XU100
Endeks 1, 814 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 13, 877.00 milyon TL de
-
12:25PENTA
Yüzde 9.79 oranında artışla 359.00 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 458 adet işlem
-
12:24METUR
Yüzde 5.35 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 585, 150 adet işlem
-
12:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAA, SISE