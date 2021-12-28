***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2021 18:30
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci toplantısı 29 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986759
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|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
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|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
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|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
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|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
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|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
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|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
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|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
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|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
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|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
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|QNBFB
|39,70
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|% -7,80
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|GARAN
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|2.088.373.514
|% -3,68
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|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
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|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
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|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
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|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
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|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
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|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
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|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
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|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,8515
|11,8620
|% 0,34
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|Euro
|13,3904
|13,4196
|% 0,25
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|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
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|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
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|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.805
|1.807
|0,45
|
|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,05
|0,00
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|Gümüş Gr.
|8,71
|8,73
|-0,02
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|B. Petrol
|78,84
|78,84
|0,04
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