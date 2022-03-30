***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.03.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu görev dağılımında-Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Suat ÇALBIYIK)'nin seçilmesine,-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizim A.Ş. (Adına hareket eden Mehmet OKKAN)'nin seçilmesine,karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014253BIST