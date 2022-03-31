***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini yürütmekte olan Sn.Enes Ensari VARDAR' ın görevden ayrılması nedeniyle Mali İşler Müdürü-Genel Muhasebe görevine atanan Sn. Burak KÖROĞLU'nun Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini de yürütmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014787BIST