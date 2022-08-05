***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin münhal bulunan Başkan Yardımcısı - Endüstriyel Faaliyetler kadrosuna 06.08.2022 tarihi itibariyle Sn. Murat İdris SELA atanmıştır.Bilgilerinize sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052588BIST