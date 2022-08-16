***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. olarak sürdürülebilirlik hedeflerimiz çerçevesinde Güneş Enerjisi Santrali kurulum yatırımı yapılması için çalışmalara başlanmasına, çalışmalarla ilgili olarak Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Paydaşlarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056123BIST