***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 08:30
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. olarak sürdürülebilirlik hedeflerimiz çerçevesinde, Şirketimizin Ankara İlinde yapmayı planladığı Güneş Enerjisi Santrali projesi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 97,8 MWe /115,5MWp kapasitesinde kurulu güç yatırımına sistem bağlantı izni verilmiştir.
Paydaşlarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073757
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6279
En Düşük
18,5316
18:0518,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
18:05986,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 986,10
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6037
|18,6089
|% 0,14
|
|Euro
|18,3585
|18,3773
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9380
|21,0430
|% 0,11
|
|Frank
|18,5106
|18,6221
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-1,22
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.648
|6.763
|-6,00
|
|Yarım
|3.239
|3.302
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,02
|
|B. Petrol
|91,26
|91,26
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528