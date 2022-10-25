***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. olarak sürdürülebilirlik hedeflerimiz çerçevesinde, Şirketimizin Ankara İlinde yapmayı planladığı Güneş Enerjisi Santrali projesi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 97,8 MWe /115,5MWp kapasitesinde kurulu güç yatırımına sistem bağlantı izni verilmiştir.Paydaşlarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073757BIST