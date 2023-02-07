***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2023 19:00
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 07.02.2023 tarihinden itibaren OMSAN Lojistik A.Ş adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Adalet TUNCER' in yerine Sn. Gökhan GÜZEL' in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110879
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8373
En Düşük
18,7965
18:0520,2177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2185
En Düşük
20,1288
18:051.133,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.133,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8195
|18,8337
|% 0,05
|
|Euro
|20,1969
|20,2177
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,5972
|22,7106
|% -0,01
|
|Frank
|20,3165
|20,4389
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9984
|5,0234
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,06
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.690
|7.763
|8,00
|
|Yarım
|3.757
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.899
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:57
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17:57
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