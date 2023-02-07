***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 07.02.2023 tarihinden itibaren OMSAN Lojistik A.Ş adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Adalet TUNCER' in yerine Sn. Gökhan GÜZEL' in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110879BIST