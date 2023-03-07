***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 23:35
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz' un almış olduğu kararlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 30 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Kazım YETİŞ, Sn. Sezai Afif ENSARİ ve Sn. Abdurrahman ÇELİKER 'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121396
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9389
En Düşük
18,8991
18:0519,9318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0283
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,9873
En Düşük
19,8891
18:051.101,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.101,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.104,45
En Düşük
1.100,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9193
|18,9264
|% 0,03
|
|Euro
|19,9230
|19,9318
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,2942
|22,4060
|% -0,07
|
|Frank
|19,9842
|20,1045
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0262
|5,0514
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,80
|
|Altın Gr.
|1.102
|1.102
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.500
|7.577
|-6,00
|
|Yarım
|3.664
|3.708
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,09
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ANGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
-
17:58FORMT
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
-
17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
-
17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem