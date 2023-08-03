***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2023 21:01
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla
Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş' nin 03.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, Gökhan GÜZEL'in yerine Vehbi BAYSAK' in OMSAN Lojistik A.Ş adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Vehbi BAYSAK'ın özgeçmişine ekte yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180435
BIST
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18:057.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -37,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:0526,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0445
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
18:0529,5435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0625
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
18:051.675,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,97
|Açılış
|: 1.675,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9490
|26,9661
|% 0,17
|
|Euro
|29,5364
|29,5435
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,1298
|34,3009
|% -0,10
|
|Frank
|30,6652
|30,8499
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1632
|7,1991
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.948
|11.039
|-43,00
|
|Yarım
|5.478
|5.545
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|2,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
-
17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB