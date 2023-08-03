***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu kararıylaŞirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş' nin 03.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, Gökhan GÜZEL'in yerine Vehbi BAYSAK' in OMSAN Lojistik A.Ş adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Vehbi BAYSAK'ın özgeçmişine ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180435BIST