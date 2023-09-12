***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sayın Murat İdris SELA' nın OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi'ne Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194285BIST