***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2023 19:00
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
- Satış ve Tedarik Zinciri Ülke Direktörlüğü görevine Ozan ERİNÇKAN,
- Finans Ülke Direktörlüğü görevine Ali Onur AYGÜN,
- İnsan Kaynakları Ülke Direktörlüğü görevine Turan Barış ARPACI,
- Beton ve Agrega Operasyonları Ülke Direktörlüğü görevine Erhan TURAN atanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195484
BIST