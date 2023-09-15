***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda- Satış ve Tedarik Zinciri Ülke Direktörlüğü görevine Ozan ERİNÇKAN,- Finans Ülke Direktörlüğü görevine Ali Onur AYGÜN,- İnsan Kaynakları Ülke Direktörlüğü görevine Turan Barış ARPACI,- Beton ve Agrega Operasyonları Ülke Direktörlüğü görevine Erhan TURAN atanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195484BIST