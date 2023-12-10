***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2023 19:19
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ordu Yardımlaşma Kurumu ( OYAK ) tarafından Şirketimize yapılan bilgilendirme aşağıdaki gibidir: Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 27.11.2023 tarihinde imzalanan ön mutabakat sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler tamamlanmış olup, bağlayıcı sözleşmeler imzalanmıştır. Resmi kurum ve kuruluşlardan alinmasi gereken izinlere ilişkin süreç başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) numarali pay alimi tebliginde belirtilen pay alım sürecine ilişkin bilgilendirmeler izin süreçlerinin tamamlanmasına müteakip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Paydaşlarımızın bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224254
BIST
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18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0666
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,0049
En Düşük
28,8650
18:0531,2142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0509
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.865,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -21,40
|Açılış
|: 1.865,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.857,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|YAPRK
|245,30
|139.923.732
|% 10,00
|
|TURGG
|605,00
|50.807.495
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.305.793
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|35.770.032
|% 10,00
|
|KRGYO
|50,40
|70.496.878
|% -10,00
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|HATEK
|13,46
|93.210.460
|% -9,97
|
|SAMAT
|56,25
|13.638.206
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|115.699.791
|% -9,79
|
|THYAO
|254,00
|7.283.720.315
|% -2,21
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|AKBNK
|34,96
|2.708.139.523
|% -2,56
|
|EKGYO
|7,90
|2.436.033.992
|% 3,13
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|ODAS
|9,99
|871.764.075
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9774
|28,9846
|% 0,23
|
|Euro
|31,2033
|31,2142
|% -0,16
|
|Sterlin
|36,2427
|36,4245
|% -0,15
|
|Frank
|32,7925
|32,9900
|% -0,33
|
|Riyal
|7,6998
|7,7385
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|919,78
|922,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,88
|949,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,85
|75,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,81
|2.003,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem