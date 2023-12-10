***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrdu Yardımlaşma Kurumu ( OYAK ) tarafından Şirketimize yapılan bilgilendirme aşağıdaki gibidir: Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 27.11.2023 tarihinde imzalanan ön mutabakat sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler tamamlanmış olup, bağlayıcı sözleşmeler imzalanmıştır. Resmi kurum ve kuruluşlardan alinmasi gereken izinlere ilişkin süreç başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) numarali pay alimi tebliginde belirtilen pay alım sürecine ilişkin bilgilendirmeler izin süreçlerinin tamamlanmasına müteakip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Paydaşlarımızın bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224254BIST