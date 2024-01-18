***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2023 , 10.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrdu Yardımlaşma Kurumu ( OYAK ) tarafından Şirketimize yapılan bilgilendirme aşağıdaki gibidir:Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 27.11.2023 tarihinde imzalanan ön mutabakat sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler tamamlanmış, 10.12.2023 tarihinde bağlayıcı sözleşmeler imzalanmıştı.Bağlayıcı sözleşmenin imzalanmasını müteakip, T.C. Rekabet Kurulu izni dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, hisse devir işlemi nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izinlere ilişkin süreç başlamış ve gerekli başvurular yapılmıştır.Söz konusu hisse devir işlemi bakımından gerekli izinlerden biri olan T.C. Rekabet Kurulu izni, Kurul'un 18.01.2024 tarihli ve E-70922894-120.01.06.81707 sayılı kararı uyarınca verilmiş ve böylelikle imzalanan bağlayıcı sözleşmeler kapsamındaki Türkiye rekabet izni şartı yerine getirilmiştir.Paydaşlarımızın bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241502BIST