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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.03.2024 20:24
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2023, 10.12.2023, 18.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından Şirketimiz OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş'ye yapılan bilgilendirme aşağıdaki gibidir:
 
27.11.2023, 10.12.2023 ve 18.01.2024 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. hisselerinin halka açık olmayan kısmında OYAK'ın dolaylı olarak sahip olduğu %60 oranındaki payların %20'lik kısmının TCC'ye devredilmesine yönelik 27.11.2023 tarihinde bir ön mutabakat sözleşmesi ve 10.12.2023 tarihinde ise bağlayıcı sözleşmeler imzalanmış olup, önceki açıklamalarımızda bahsi geçen hisse devir işlemi bakımından gerekli izinlerden biri olan T.C. Rekabet Kurulu izni, Kurul'un 18.01.2024 tarihli ve E-70922894-120.01.06.81707 sayılı kararı uyarınca verilmiş ve bu durum 18.01.2024 tarihli açıklamamızda duyurulmuştur.
Yukarıda özetlediğimiz açıklamalarımızı takiben T.C. Rekabet Kurulu iznine ilave olarak, pay devir sözleşmesi kapsamında diğer resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izinlerin de alınması ve pay devir sözleşmesinde öngörülen ön şartların tümünün yerine getirilmesiyle birlikte pay devir işlemi 6 Mart 2024 tarihinde tamamlanmıştır.
OYAK'ın paylarının tamamına sahip olduğu iştiraki OYAK Capital Investments B.V., Hollanda'da mukim Cimpor Global Holdings B.V. sermayesinin %60'ına sahiptir. Cimpor Global Holdings B.V. ise anılan pay devir işlemi öncesinde OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. sermayesinin %75,81'ine sahip iken, işbu açıklamaya konu işlem ile, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin % 75,81 oranındaki payları 6 Mart 2024 tarihi itibariyle TCC Amsterdam Holdings B.V. (güncellenmekte olan yeni unvanıyla: TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.)'ne devir edilmiş olup devir alan şirketin sermayesinin %60'ı Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.'ye kalan %40'ı ise OYAK'ın %100 iştiraki olan OYAK Capital Investments B.V.'ye aittir.
 
Anılan pay devir işlemi sonucunda:
 
·        Cimpor Global Holdings B.V.'nin OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'deki pay sahipliği sona ermiştir,
·       %100 OYAK iştiraki olan OYAK Capital Investments B.V.'nin %40 pay sahibi olduğu TCC Amsterdam Holdings B.V. (güncellenmekte olan yeni unvanıyla: TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.) ise OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. paylarının %75,81'ine sahip olmuştur,
·        OYAK'ın OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'deki dolaylı pay sahipliği oranı %45,486'dan %30,324'e düşmüş ve
·        %100 OYAK iştiraki olan OYAK Capital Investments B.V.'nin OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'deki dolaylı pay sahipliği oranı ise %45,486'dan %30,324'e düşmüştür.       
OYAK'ın dolaylı iştiraki olan Cimpor Global Holdings B.V. açısından işlemin detaylarına ilişkin bilgiler Ek1'de verilen tabloda sunulmaktadır.
OYAK'ın dolaylı iştiraki olan TCC Amsterdam Holdings B.V. (güncellenmekte olan yeni unvanıyla: TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.) açısından işlemin detaylarına ilişkin bilgiler Ek2'de verilen tabloda sunulmaktadır.
Yukarıda özetlenen işlemler sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13. Maddesi uyarınca pay alım teklifi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca başvurulacak olup bu yükümlülük Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ilgili hükümlerince belirlenen usul ve esaslar dahilinde yerine getirilecektir. Başta pay alım teklifi fiyatı olmak üzere pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğüne ilişkin diğer hususlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği' ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri kapsamında ayrıca özel durum açıklamalarına konu edilecektir. 
Paydaşlarımızın bilgisine arz ederiz.
 
            
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256038


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