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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2024 19:19
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2023 , 10.12.2023, 06.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Ana ortağımız TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmak üzere Şirketimize gönderilen açıklama aşağıdadır:
6 Mart 2024 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olan pay devir işlemi kapsamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca kalan paylar için TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. tarafından 14.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258918


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