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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.09.2020 17:30
GÜNCEL HABERLER



***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSASLN62118 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSASLN62118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 6,6377 26,62 29,4 8.629.010 Evet
2 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 4,0989 16,44 17,48 5.328.570 Evet
3 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 2,98 11,9528 12,5 3.874.000 Evet
4 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 2,5695 10,3063 10,71 3.340.350 Evet
5 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,1745 8,72 9,01 2.826.850 Evet
6 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 3,3533 13,45 14,14 4.359.290
7 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021
8 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 130.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSASLN62118 kodlu özel tahvilimizin 18.12.2020' de ödenecek altıncı kupon faiz oranı %3,3533 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875693


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ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
SELGD 3,63 2.646.051 % 10,00  
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Altın Gr. 476 476 4,04  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.142 3.220 23,68  
Yarım 1.519 1.558 11,45  
Çeyrek 762 779 5,73  
Gümüş.Ons 26,84 26,88 -0,15  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,01  
B. Petrol 43,32 43,32 0,01  
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