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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.10.2020 19:29
GÜNCEL HABERLER



***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSBOLU72119 Kodlu Tahvilin 6. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSBOLU72119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.12.2018
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 6,0235 24,16 26,44 6.987.260 Evet
2 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 4,0215 16,13 17,13 4.664.940 Evet
3 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 2,9474 11,82 12,36 3.418.984 Evet
4 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 2,5555 10,25 10,65 2.964.380 Evet
5 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 2,162 8,67 8,96 2.507.920 Evet
6 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 3,4707 13,92 14,67 4.026.012
7 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021
8 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 116.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSBOLU72119 kodlu özel tahvilimizin 04.01.2021' de ödenecek altıncı kupon faiz oranı %3,4707 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878318


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Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 0,00  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,16  
B. Petrol 41,47 41,47 2,20  
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