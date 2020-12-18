***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSASLN62118 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Faiz Oranının BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.06.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSASLN62118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.01.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 6,6377 26,62 29,4 8.629.010 Evet2 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 4,0989 16,44 17,48 5.328.570 Evet3 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 2,98 11,9528 12,5 3.874.000 Evet4 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 2,5695 10,3063 10,71 3.340.350 Evet5 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,1745 8,72 9,01 2.826.850 Evet6 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 3,3533 13,45 14,14 4.359.290 Evet7 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 4,2687 17,12 18,25 5.549.3108 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 130.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRSASLN62118 kodlu özel tahvilimizin 19.03.2020' de ödenecek altıncı kupon faiz oranı %4,2687 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893916BIST