Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.01.2021 18:15


04.10.2019 07.10.2019 6,0235 24,16 26,44 6.987.260 Evet
2 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 4,0215 16,13 17,13 4.664.940 Evet
3 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 2,9474 11,82 12,36 3.418.984 Evet
4 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 2,5555 10,25 10,65 2.964.380 Evet
5 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 2,162 8,67 8,96 2.507.920 Evet
6 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 3,4707 13,92 14,67 4.026.012 Evet
7 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 4,6747 18,75 20,11 5.422.652
8 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 116.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSBOLU72119 kodlu özel tahvilimizin 05.04.2021' de ödenecek yedinci kupon faiz oranı %4,6747 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896813


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.495
Değişim :  1,27% |  18,71
Açılış :  1.482  
Önceki Kapanış :  1.477  
En Yüksek
1.500 En Düşük
1.479
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 27.646.817 % 10,00  
SEKFK 7,04 33.294.375 % 10,00  
UFUK 14,74 460.035 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
IDGYO 7,48 6.213.008 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4008 7,4122 % -0,24  
Euro 9,0672 9,0823 % 0,08  
Sterlin 10,0133 10,0635 % -1,12  
Frank 8,3673 8,4177 % 0,13  
Riyal 1,9682 1,9781 % -0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.941 45,20  
Altın Gr. 461 462 8,55  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,20 27,24 0,89  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,16  
B. Petrol 51,14 51,14 -0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru