***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









04.10.2019 07.10.2019 6,0235 24,16 26,44 6.987.260 Evet2 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 4,0215 16,13 17,13 4.664.940 Evet3 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 2,9474 11,82 12,36 3.418.984 Evet4 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 2,5555 10,25 10,65 2.964.380 Evet5 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 2,162 8,67 8,96 2.507.920 Evet6 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 3,4707 13,92 14,67 4.026.012 Evet7 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 4,6747 18,75 20,11 5.422.6528 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 116.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRSBOLU72119 kodlu özel tahvilimizin 05.04.2021' de ödenecek yedinci kupon faiz oranı %4,6747 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896813BIST