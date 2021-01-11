***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSBOLU12115 ISIN kodlu tahvilin anapara ve kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.01.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSBOLU12115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.12.2018Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen TRSBOLU12115 ISIN kodlu özel sektör tahvilin 11/01/2021 tarihinde anapara ve kupon ödemesi gerçekleşmiştir.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.04.2019 12.04.2019 15.04.2019 6,6338 26,61 29,39 3.316.900 Evet2 16.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 6,9668 27,64 30,63 3.483.400 Evet3 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 6,215 24,93 27,36 3.107.500 Evet4 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 4,3981 17,64 18,84 2.199.050 Evet5 14.04.2020 13.04.2020 14.04.2020 3,2725 13,13 13,79 1.636.250 Evet6 14.07.2020 13.07.2020 14.07.2020 2,8547 11,45 11,95 1.427.350 Evet7 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 2,4612 9,87 10,24 1.230.600 Evet8 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 3,8809 15,74 16,7 1.940.450 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2021