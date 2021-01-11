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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.01.2021 18:24



***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSBOLU12115 ISIN kodlu tahvilin anapara ve kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSBOLU12115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.12.2018
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen TRSBOLU12115 ISIN kodlu özel sektör tahvilin 11/01/2021 tarihinde anapara ve kupon ödemesi gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.04.2019 12.04.2019 15.04.2019 6,6338 26,61 29,39 3.316.900 Evet
2 16.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 6,9668 27,64 30,63 3.483.400 Evet
3 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 6,215 24,93 27,36 3.107.500 Evet
4 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 4,3981 17,64 18,84 2.199.050 Evet
5 14.04.2020 13.04.2020 14.04.2020 3,2725 13,13 13,79 1.636.250 Evet
6 14.07.2020 13.07.2020 14.07.2020 2,8547 11,45 11,95 1.427.350 Evet
7 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 2,4612 9,87 10,24 1.230.600 Evet
8 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 3,8809 15,74 16,7 1.940.450 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2021
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