***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSBOLU72119 ISIN Kodlu Tahvil, 7. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 05.07.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSBOLU72119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.12.2018Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 6,0235 24,16 26,44 6.987.260 Evet2 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 4,0215 16,13 17,13 4.664.940 Evet3 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 2,9474 11,82 12,36 3.418.984 Evet4 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 2,5555 10,25 10,65 2.964.380 Evet5 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 2,162 8,67 8,96 2.507.920 Evet6 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 3,4707 13,92 14,67 4.026.012 Evet7 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 4,6747 18,75 20,11 5.422.652 Evet8 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 5,1733 20,75 22,42 6.001.028Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 116.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin TRSBOLU72119 ISIN kodlu tahvilinin yedinci kupon ödemesi 05.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923538BIST