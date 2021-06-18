***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.06.2021 19:03
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSASLN62118 ISIN kodlu tahvilin anapara ve kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSASLN62118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 6,6377 26,62 29,4 8.629.010 Evet
2 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 4,0989 16,44 17,48 5.328.570 Evet
3 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 2,98 11,9528 12,5 3.874.000 Evet
4 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 2,5695 10,3063 10,71 3.340.350 Evet
5 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,1745 8,72 9,01 2.826.850 Evet
6 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 3,3533 13,45 14,14 4.359.290 Evet
7 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 4,2687 17,12 18,25 5.549.310 Evet
8 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 4,7062 18,88 20,26 6.118.060 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 130.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943171
BIST