***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 31.10.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOYKCE2313Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 01.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.02.2022 31.01.2022 01.02.20222 06.05.2022 05.05.2022 06.05.20223 02.08.2022 01.08.2022 02.08.20224 01.11.2022 31.10.2022 01.11.20225 31.01.2023 30.01.2023 31.01.20236 02.05.2023 28.04.2023 02.05.20237 01.08.2023 31.07.2023 01.08.20238 31.10.2023 30.10.2023 31.10.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.10.2023 30.10.2023 31.10.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 300.000.000 TL nominal değerle 728 gün vadeli ISIN Kodu TRSOYKCE2313 olan özel sektör tahvil ihracı 02.11.2021 tarihinde gerçekleşmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974065BIST