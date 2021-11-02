***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.11.2021 18:31
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 31.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOYKCE2313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022
2 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
3 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022
4 01.11.2022 31.10.2022 01.11.2022
5 31.01.2023 30.01.2023 31.01.2023
6 02.05.2023 28.04.2023 02.05.2023
7 01.08.2023 31.07.2023 01.08.2023
8 31.10.2023 30.10.2023 31.10.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.10.2023 30.10.2023 31.10.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 300.000.000 TL nominal değerle 728 gün vadeli ISIN Kodu TRSOYKCE2313 olan özel sektör tahvil ihracı 02.11.2021 tarihinde gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974065
BIST