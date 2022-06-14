***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.06.2022 18:45
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A. Ş AA+ (Trk) 11.08.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerle 91 gün vadeli ISIN Kodu TRFOYKC92215 olan finansman bonosu ihracı 14.06.2022 tarihinde gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037301
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2976
En Düşük
17,1960
17:5918,0410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0493
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.006,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.006,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2741
|17,2852
|% 0,14
|
|Euro
|18,0063
|18,0416
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,6721
|20,7757
|% -0,94
|
|Frank
|17,1928
|17,2964
|% -0,24
|
|Riyal
|4,5918
|4,6148
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-7,19
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.685
|6.801
|-17,00
|
|Yarım
|3.282
|3.327
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,97
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,06
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem