***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A. Ş AA+ (Trk) 11.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerle 91 gün vadeli ISIN Kodu TRFOYKC92215 olan finansman bonosu ihracı 14.06.2022 tarihinde gerçekleşmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037301BIST