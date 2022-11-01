***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSOYKCE2313 ISIN Kodlu 300.000.000 TL Tahvil 4. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 31.10.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TLREFEk Getiri 1,35Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOYKCE2313Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022 4,1689 16,72 17,8 12.506.700 Evet2 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 4,0451 15,71 16,65 12.135.300 Evet3 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 3,8186 15,84 16,82 11.455.799,99 Evet4 01.11.2022 31.10.2022 01.11.2022 3,5659 14,3 15,09 10.697.700 Evet5 31.01.2023 30.01.2023 31.01.20236 02.05.2023 28.04.2023 02.05.20237 01.08.2023 31.07.2023 01.08.20238 31.10.2023 30.10.2023 31.10.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.10.2023 30.10.2023 31.10.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A. Ş AA+ (Trk) 11.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 02.11.2021 tarihinde satışı tamamlanan 300.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSOYKCE2313 ISIN kodlu tahvili için 4. kupon ödemesi bugün yapılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076042BIST