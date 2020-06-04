***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 ÇANKAYA/ANKARAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler ADANA ÇİMENTO ŞUBESİ: İNCİRLİK CUMHURİYET MAH.ÇİMENTO BLV. NO:39/A YÜREĞİR ADANAANKARA ŞUBESİ :SARAY MAH.GIDACILAR CAD.NO:23/A-B KAHRAMANKAZAN ANKARAASLAN ÇİMENTO ŞUBESİ :CAMİ MAH.KAPLAN CAD. ASLAN ÇİMENTO GİRİŞİ SİT. NO:149/1 DARICA KOCAELİBOLU ÇİMENTO ŞUBESİ :YUVA KÖYÜ YUVA MERKEZ (MÜCAVİR) MEVKİİ ÇİMENTO FABRİKASI YANI (KÜME EVLER) NO:1 A MERKEZ BOLUMARDİN ÇİMENTO ŞUBESİ :KABALA MAH. 630 SK. NO:1/1/1 ARTUKLU/MARDİNÜNYE ÇİMENTO ŞUBESİ :GÜNPINARI MAHALLESİ BOĞAZ AĞZI SK. NİZAMİYE KAPISI SİT. NO:2 ÜNYE ORDUİSKENDERUN TESİSLERİ ŞUBESİ : KARAYILAN MAH. ÇİMENTO FABRİKASI CAD NO:10 P.K:27 31201 İSKENDERUN/HATAYİSKENDERUN 2.TESİSİ İSDEMİR ŞUBESİ : KARAYILAN MAH. 37. SOK. NO:9 İSKENDERUN/HATAYEREĞLİ ŞUBESİ: HAMZAFAKIHLI MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5 NOLU YOL SOK. (BİNA NO:116184763) DIŞ KAPI NO:3 EREĞLİ /ZONGULDAKİnternet Adresi www.oyakcimento.com.trElektronik Posta AdresiE-postailetisim@oyakcimento.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksÇukurambar Mah. 1480. Sok. No:2A/56 ÇANKAYA/ANKARA 0(312) 220 02 90 0(312) 220 02 91Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEnes Ensari VARDAR Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 21.09.2019 (0322) 332 99 50-3210 evardar@oyakcimento.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Konut Değerleme Lisansı / Gayrimenkul Değerleme Lisansı 203973 / 700329 / 600415 / 304021 / 900446 / 405880Fatih DEMİR Maliyet Muhasebesi Şefi / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Çalışanı 25.03.2014 (0482) 226 64 30-113 fdemir@oyakcimento.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Dercelendirme Lisansı 701422 / 208294Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 1159793441http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849247BIST