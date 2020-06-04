***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2020 19:39
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 ÇANKAYA/ANKARA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler ADANA ÇİMENTO ŞUBESİ: İNCİRLİK CUMHURİYET MAH.ÇİMENTO BLV. NO:39/A YÜREĞİR ADANA
ANKARA ŞUBESİ :SARAY MAH.GIDACILAR CAD.NO:23/A-B KAHRAMANKAZAN ANKARA
ASLAN ÇİMENTO ŞUBESİ :CAMİ MAH.KAPLAN CAD. ASLAN ÇİMENTO GİRİŞİ SİT. NO:149/1 DARICA KOCAELİ
BOLU ÇİMENTO ŞUBESİ :YUVA KÖYÜ YUVA MERKEZ (MÜCAVİR) MEVKİİ ÇİMENTO FABRİKASI YANI (KÜME EVLER) NO:1 A MERKEZ BOLU
MARDİN ÇİMENTO ŞUBESİ :KABALA MAH. 630 SK. NO:1/1/1 ARTUKLU/MARDİN
ÜNYE ÇİMENTO ŞUBESİ :GÜNPINARI MAHALLESİ BOĞAZ AĞZI SK. NİZAMİYE KAPISI SİT. NO:2 ÜNYE ORDU
İSKENDERUN TESİSLERİ ŞUBESİ : KARAYILAN MAH. ÇİMENTO FABRİKASI CAD NO:10 P.K:27 31201 İSKENDERUN/HATAY
İSKENDERUN 2.TESİSİ İSDEMİR ŞUBESİ : KARAYILAN MAH. 37. SOK. NO:9 İSKENDERUN/HATAY
EREĞLİ ŞUBESİ: HAMZAFAKIHLI MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5 NOLU YOL SOK. (BİNA NO:116184763) DIŞ KAPI NO:3 EREĞLİ /ZONGULDAK
İnternet Adresi www.oyakcimento.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
iletisim@oyakcimento.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2A/56 ÇANKAYA/ANKARA 0(312) 220 02 90 0(312) 220 02 91
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Enes Ensari VARDAR Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 21.09.2019 (0322) 332 99 50-3210 evardar@oyakcimento.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Konut Değerleme Lisansı / Gayrimenkul Değerleme Lisansı 203973 / 700329 / 600415 / 304021 / 900446 / 405880
Fatih DEMİR Maliyet Muhasebesi Şefi / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Çalışanı 25.03.2014 (0482) 226 64 30-113 fdemir@oyakcimento.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Dercelendirme Lisansı 701422 / 208294
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 1159793441
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849247
BIST