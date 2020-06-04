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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.06.2020 19:39
GÜNCEL HABERLER



***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 ÇANKAYA/ANKARA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler ADANA ÇİMENTO ŞUBESİ: İNCİRLİK CUMHURİYET MAH.ÇİMENTO BLV. NO:39/A YÜREĞİR ADANA
ANKARA ŞUBESİ :SARAY MAH.GIDACILAR CAD.NO:23/A-B KAHRAMANKAZAN ANKARA
ASLAN ÇİMENTO ŞUBESİ :CAMİ MAH.KAPLAN CAD. ASLAN ÇİMENTO GİRİŞİ SİT. NO:149/1 DARICA KOCAELİ
BOLU ÇİMENTO ŞUBESİ :YUVA KÖYÜ YUVA MERKEZ (MÜCAVİR) MEVKİİ ÇİMENTO FABRİKASI YANI (KÜME EVLER) NO:1 A MERKEZ BOLU
MARDİN ÇİMENTO ŞUBESİ :KABALA MAH. 630 SK. NO:1/1/1 ARTUKLU/MARDİN
ÜNYE ÇİMENTO ŞUBESİ :GÜNPINARI MAHALLESİ BOĞAZ AĞZI SK. NİZAMİYE KAPISI SİT. NO:2 ÜNYE ORDU
İSKENDERUN TESİSLERİ ŞUBESİ : KARAYILAN MAH. ÇİMENTO FABRİKASI CAD NO:10 P.K:27 31201 İSKENDERUN/HATAY
İSKENDERUN 2.TESİSİ İSDEMİR ŞUBESİ : KARAYILAN MAH. 37. SOK. NO:9 İSKENDERUN/HATAY
EREĞLİ ŞUBESİ: HAMZAFAKIHLI MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5 NOLU YOL SOK. (BİNA NO:116184763) DIŞ KAPI NO:3 EREĞLİ /ZONGULDAK

İnternet Adresi www.oyakcimento.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
iletisim@oyakcimento.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2A/56 ÇANKAYA/ANKARA 0(312) 220 02 90 0(312) 220 02 91

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Enes Ensari VARDAR Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 21.09.2019 (0322) 332 99 50-3210 evardar@oyakcimento.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Konut Değerleme Lisansı / Gayrimenkul Değerleme Lisansı 203973 / 700329 / 600415 / 304021 / 900446 / 405880
Fatih DEMİR Maliyet Muhasebesi Şefi / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Çalışanı 25.03.2014 (0482) 226 64 30-113 fdemir@oyakcimento.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Dercelendirme Lisansı 701422 / 208294

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 1159793441




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849247


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 10,67 33.448.637 % 10,00  
SRVGY 18,59 13.575.439 % 10,00  
AKCNS 10,45 79.080.217 % 10,00  
TACTR 5,06 1.049.878 % 10,00  
SALIX 10,78 351.363 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5026 8,5453 % 0,64  
Frank 7,0529 7,0954 % 1,01  
Riyal 1,7955 1,8045 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 19,97  
Altın Gr. 374 374 6,02  
Cumhuriyet 2.429 2.460 33,90  
Tam 2.500 2.532 34,90  
Yarım 1.220 1.236 17,00  
Çeyrek 610 618 8,50  
Gümüş.Ons 17,81 17,87 0,20  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,05  
B. Petrol 39,83 39,83 0,04  
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