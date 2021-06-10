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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2021 20:43



***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. SUAT ÇALBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 20.09.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ MEHMET OKKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ATAER HOLDİNG A.Ş. MUAMMER ATİLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ADALET TUNÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.03.2020 İcrada Görevli Değil OYAK Stratejik Projeler Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAMAZAN PATIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Vergi Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KAZIM YETİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 19.03.2020 İcrada Görevli Değil Yeminli Mali Müşavir Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
SEZAİ AFİF ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ABDURRAHMAN ÇELİKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 19.03.2020 İcrada Görevli Değil Direktör, PAGE Telekom ve Müşavirlik İç ve Dış Tic. Ltd.Şti. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941838


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