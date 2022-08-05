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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2022 19:16
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ PASTONOĞLU OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜR İnşaat Mühendisi OYAK ÇİMENTO ENDÜSTRİYEL FAALİYETLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI, OYAK BETON A.Ş. GENEL MÜDÜR -
KADİR KAAN KAHVECİ BAŞKAN YARDIMCISI-MALİ İŞLER İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli BAŞKAN YARDIMCISI-MALİ İŞLER -
CEM ÇELİK BAŞKAN YARDIMCISI-SATIŞ PAZARLAMA İnşaat Mühendisi BAŞKAN YARDIMCISI-SATIŞ PAZARLAMA -
SABRİ LEVENT ÖZÇENGEL BAŞKAN YARDIMCISI-İNSAN KAYNAKLARI Ekonomist BAŞKAN YARDIMCISI-İNSAN KAYNAKLARI -
OZAN ERİNÇKAN BAŞKAN YARDIMCISI-TEDARİK ZİNCİRİ Elektronik Mühendisi BAŞKAN YARDIMCISI-TEDARİK ZİNCİRİ -
MURAT İDRİS SELA BAŞKAN YARDIMCISI-ENDÜSTRİYEL FAALİYETLER Endüstri Mühendisi FABRİKA GENEL MÜDÜRÜ-ASLAN ÇİMENTO, PORTEKİZ BÖLGE DİREKTÖRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052589


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CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
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Altın Gr. 1.022 1.022 -9,56  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.842 6.926 -64,00  
Yarım 3.334 3.386 -32,00  
Çeyrek 1.672 1.692 -16,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 -0,32  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 -0,17  
B. Petrol 95,35 95,35 1,23  
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