***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2022 19:16
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ PASTONOĞLU OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜR İnşaat Mühendisi OYAK ÇİMENTO ENDÜSTRİYEL FAALİYETLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI, OYAK BETON A.Ş. GENEL MÜDÜR -
KADİR KAAN KAHVECİ BAŞKAN YARDIMCISI-MALİ İŞLER İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli BAŞKAN YARDIMCISI-MALİ İŞLER -
CEM ÇELİK BAŞKAN YARDIMCISI-SATIŞ PAZARLAMA İnşaat Mühendisi BAŞKAN YARDIMCISI-SATIŞ PAZARLAMA -
SABRİ LEVENT ÖZÇENGEL BAŞKAN YARDIMCISI-İNSAN KAYNAKLARI Ekonomist BAŞKAN YARDIMCISI-İNSAN KAYNAKLARI -
OZAN ERİNÇKAN BAŞKAN YARDIMCISI-TEDARİK ZİNCİRİ Elektronik Mühendisi BAŞKAN YARDIMCISI-TEDARİK ZİNCİRİ -
MURAT İDRİS SELA BAŞKAN YARDIMCISI-ENDÜSTRİYEL FAALİYETLER Endüstri Mühendisi FABRİKA GENEL MÜDÜRÜ-ASLAN ÇİMENTO, PORTEKİZ BÖLGE DİREKTÖRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052589
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1111
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.021,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,91
|Açılış
|: 1.021,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9250
|17,9301
|% 0,12
|
|Euro
|18,2304
|18,2591
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,5557
|21,6638
|% -0,75
|
|Frank
|18,5403
|18,6520
|% -0,76
|
|Riyal
|4,7573
|4,7811
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-19,25
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-9,56
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.842
|6.926
|-64,00
|
|Yarım
|3.334
|3.386
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE