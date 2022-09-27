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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.09.2022 19:00
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. Çimento ve klinker 304500 304500 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Adana Çimento Free Port Ltd. Çimento ve klinker 1818031 1818031 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Cimpor Romania Terminal S.R.L. Çimento ve Paketleme 39460200 39460200 RON 100 Bağlı Ortaklık
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması 546000 539994 TRY 98,9 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065535


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 109,10 114.726.750 % 9,98  
AYES 35,10 2.376.243 % 9,96  
KMPUR 58,00 103.883.508 % 9,95  
KONTR 58,10 621.849.890 % 9,93  
ARASE 121,90 127.797.063 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4871 18,5302 % 0,30  
Euro 17,7192 17,7957 % 0,35  
Sterlin 19,6812 19,7799 % 0,09  
Frank 18,5941 18,7061 % 0,48  
Riyal 4,9016 4,9261 % 0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.630 1.630 7,38  
Altın Gr. 970 970 7,10  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.598 6.692 13,00  
Yarım 3.210 3.272 4,00  
Çeyrek 1.610 1.636 7,00  
Gümüş.Ons 18,38 18,40 0,03  
Gümüş Gr. 10,95 10,97 0,06  
B. Petrol 84,50 84,50 1,64  
Seans Raporu 18:05
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