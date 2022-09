***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu - Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. | Çimento ve klinker | 304500 | 304500 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık

Adana Çimento Free Port Ltd. | Çimento ve klinker | 1818031 | 1818031 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık

Cimpor Romania Terminal S.R.L. | Çimento ve Paketleme | 39460200 | 39460200 | RON | 100 | Bağlı Ortaklık

Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. | Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması | 546000 | 539994 | TRY | 98,9 | Bağlı Ortaklık