***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.09.2022 19:00
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. Çimento ve klinker 304500 304500 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Adana Çimento Free Port Ltd. Çimento ve klinker 1818031 1818031 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Cimpor Romania Terminal S.R.L. Çimento ve Paketleme 39460200 39460200 RON 100 Bağlı Ortaklık
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması 546000 539994 TRY 98,9 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065535
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,5019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,7323
En Düşük
18,4396
18:0517,7494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0152
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9128
En Düşük
17,6995
18:05980,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 17,30
|Açılış
|: 980,30
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
980,30
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4871
|18,5302
|% 0,30
|
|Euro
|17,7192
|17,7957
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,6812
|19,7799
|% 0,09
|
|Frank
|18,5941
|18,7061
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9016
|4,9261
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|7,38
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,10
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.598
|6.692
|13,00
|
|Yarım
|3.210
|3.272
|4,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.636
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,06
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|1,64
|