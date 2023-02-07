***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. SUAT ÇALBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 20.09.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ MEHMET OKKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırATAER HOLDİNG A.Ş. MUAMMER ATİLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAMAZAN PATIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. ARDA KAAN ALPMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.12.2021 İcrada Görevli Değil Hazine ve Kurumsal Finansman Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ GÖKHAN GÜZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 07.02.2023 İcrada Görevli Değil Direktör Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKAZIM YETİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 19.03.2020 İcrada Görevli Değil Yeminli Mali Müşavir Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiSEZAİ AFİF ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiABDURRAHMAN ÇELİKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 19.03.2020 İcrada Görevli Değil Direktör, PAGE Telekom ve Müşavirlik İç ve Dış Tic. Ltd.Şti. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110880BIST