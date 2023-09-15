***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT İDRİS SELA GENEL MÜDÜR Endüstri Mühendisi BAŞKAN YARDIMCISI-ENDÜSTRİYEL FAALİYETLER, PORTEKİZ BÖLGE DİREKTÖRÜ, FABRİKA GENEL MÜDÜRÜ-ASLAN ÇİMENTOOZAN ERİNÇKAN SATIŞ VE TEDARİK ZİNCİRİ ÜLKE DİREKTÖRÜ Elektronik Mühendisi BAŞKAN YARDIMCISI-TEDARİK ZİNCİRİALİ ONUR AYGÜN FİNANS ÜLKE DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli MALİ KONROL DİREKTÖRÜTURAN BARIŞ ARPACI İNSAN KAYNAKLARI ÜLKE DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli -ERHAN TURAN BETON VE AGREGA OPERASYONLARI ÜLKE DİREKTÖRÜ İnşaat Mühendisi BETON GENEL MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195493BIST