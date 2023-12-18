***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.12.2023 21:15
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT İDRİS SELA Genel Müdür Endüstri Mühendisi Başkan Yardımcısı-Endüstriyel Faaliyetler, Portekiz Bölge Direktörü, Fabrika Genel Müdürü-Aslan Çimento
ALİ ONUR AYGÜN Finans Ülke Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali Kontrol Direktörü
OZAN ERİNÇKAN Satış ve Tedarik Zinciri Ülke Dİirektörü Elektronik Mühendisi Başkan Yardımcısı-Tedarik Zinciri
TURAN BARIŞ ARPACI İnsan Kaynakları Ülke Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli -
KADİR SERDAR MEHTER Endüstriyel Faaliyetler Ülke Direktörü Üst Düzey Yönetici -
ERHAN TURAN Beton ve Agrega Operasyonları Ülke Direktörü İnşaat Mühendisi Beton Genel Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226762
BIST