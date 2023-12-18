***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT İDRİS SELA Genel Müdür Endüstri Mühendisi Başkan Yardımcısı-Endüstriyel Faaliyetler, Portekiz Bölge Direktörü, Fabrika Genel Müdürü-Aslan ÇimentoALİ ONUR AYGÜN Finans Ülke Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali Kontrol DirektörüOZAN ERİNÇKAN Satış ve Tedarik Zinciri Ülke Dİirektörü Elektronik Mühendisi Başkan Yardımcısı-Tedarik ZinciriTURAN BARIŞ ARPACI İnsan Kaynakları Ülke Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli -KADİR SERDAR MEHTER Endüstriyel Faaliyetler Ülke Direktörü Üst Düzey Yönetici -ERHAN TURAN Beton ve Agrega Operasyonları Ülke Direktörü İnşaat Mühendisi Beton Genel Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226762BIST