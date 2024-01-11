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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.01.2024 20:39
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burak KÖROĞLU Muhasebe ve Vergi Direktörü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 31.03.2022 (0312) 220 01 12 bkoroglu@oyakcimento.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206050/700678
Mehmet Kamil ÖZDEMİR Mali İşler Müdürü-Genel Muhasebe / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanı 01.01.2024 (0312) 220 01 12 kozdemir@oyakcimento.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 207271 / 701353 / 601712 / 304807
Rahim BİÇİCİ Genel Muhasebe Şefi/ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanı 31.03.2022 (0312) 220 01 12 rbicici@oyakcimento.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203484/700396




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238643


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SKYMD 9,13 188.715.154 % 10,00  
AYCES 770,00 172.648.269 % 10,00  
KRGYO 39,60 49.742.818 % 10,00  
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Sterlin 38,0555 38,2463 % 0,07  
Frank 34,8880 35,0982 % -0,45  
Riyal 7,9644 8,0043 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,57 22,59 % 0,66  
Platin 915,79 916,74 % 0,66  
Paladyum 986,87 993,23 % 0,66  
Brent Pet. 77,21 77,21 % 0,66  
Altın Ons 2.019,36 2.019,67 % 0,66  
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