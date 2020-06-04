***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziSavur Yolu 6.Km - MARDİNYeni Şirket MerkeziÇukurambar Mahallesi 1480 Sk. No :2 A/56 ÇANKAYA ANKARADeğişiklik Tarihi27/05/2020AçıklamalarŞirket merkezimiz Çukurambar Mahallesi 1480 Sk. No :2 A/56 ÇANKAYA ANKARA olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849239BIST