***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım YETİŞ 'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in seçilmelerine,-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Afif ENSARİ'nin, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım YETİŞ'in seçilmelerine,-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Afif ENSARİ'nin ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini de yürüten Şirketimiz Mali İşler Müdürü-Genel Muhasebe Burak KÖROĞLU' nun seçilmelerine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129937BIST