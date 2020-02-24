***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 10:03
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821092
BIST
11:33114.042
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -2.787,77
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
114.012
11:336,1477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0558
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1495
En Düşük
6,0929
11:336,6558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6584
En Düşük
6,5989
11:33332,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,39%
|| 10,90
|Açılış
|: 332,92
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
333,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|89.442.761
|% 20,00
|
|RALYH
|9,43
|38
|% 15,00
|
|YBTAS
|5.656,70
|192.328
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|52.114
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|99.611
|% 9,57
|
|FENER
|14,49
|115.387.408
|% -10,00
|
|DARDL
|4,96
|51.753
|% -9,98
|
|SALIX
|5,30
|1.823
|% -7,67
|
|ORMA
|4,48
|797
|% -7,44
|
|CRDFA
|2,32
|9.996
|% -6,83
|
|THYAO
|13,91
|570.788.214
|% -4,20
|
|ASELS
|28,34
|269.173.362
|% -1,73
|
|KOZAA
|12,81
|214.469.320
|% 2,15
|
|IPEKE
|9,93
|181.607.216
|% 1,85
|
|KRDMD
|2,72
|162.304.976
|% -3,55
|
|ODAS
|2,10
|147.738.312
|% -0,94
|
|CEMAS
|1,26
|80.127.480
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,72
|162.304.976
|% -3,55
|
|TEKTU
|1,57
|81.497.353
|% 0,64
|
|EKGYO
|1,49
|65.204.196
|% -3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9170
|7,9567
|% 0,57
|
|Frank
|6,2467
|6,2843
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6333
|1,6415
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|38,78
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,90
|
|Cumhuriyet
|2.142
|2.166
|-7,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|42,09
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|20,36
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,19
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,80
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|0,10
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|B. Petrol
|56,06
|56,06
|-1,88
|
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