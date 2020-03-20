***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 10:33
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830960
BIST
13:3787.351
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 2.156,07
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
13:376,5017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0426
|Açılış
|: 6,5020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
13:376,9815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0198
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
13:37314,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 4,81
|Açılış
|: 314,83
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.229.231
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.010.394
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|614.541
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.958,00
|658.766
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.177
|% 10,00
|
|MERIT
|12,05
|3.723
|% -5,86
|
|BOLUC
|3,11
|7.292.619
|% -2,81
|
|IZMDC
|7,80
|56.551
|% -2,38
|
|TTRAK
|40,76
|814.348
|% -2,25
|
|UZERB
|1,43
|30.453
|% -2,05
|
|GARAN
|7,72
|400.945.362
|% 1,85
|
|THYAO
|8,14
|255.274.950
|% 2,52
|
|ASELS
|21,52
|245.527.353
|% 1,99
|
|TSPOR
|2,18
|144.588.768
|% -0,46
|
|YKBNK
|1,93
|136.292.202
|% 1,58
|
|ODAS
|1,24
|93.321.483
|% 5,08
|
|YKBNK
|1,93
|136.292.202
|% 1,58
|
|TSPOR
|2,18
|144.588.768
|% -0,46
|
|GARAN
|7,72
|400.945.362
|% 1,85
|
|ISFIN
|3,10
|134.279.319
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6314
|7,6697
|% 1,83
|
|Frank
|6,5993
|6,6391
|% -0,17
|
|Riyal
|1,7229
|1,7315
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|33,31
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,08
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.141
|33,61
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,26
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,13
|
|Gümüş.Ons
|12,80
|12,85
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,70
|0,15
|
|B. Petrol
|30,30
|30,30
|1,83
|