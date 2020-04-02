***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:03
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834066
BIST
11:2289.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 298,05
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
11:226,6727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0297
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
11:227,3182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0398
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
11:22342,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,76
|Açılış
|: 342,39
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|SANFM
|5,43
|2.711.953
|% 9,92
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|DAGHL
|3,00
|3.519.075
|% 9,89
|
|TDGYO
|2,51
|628.810
|% 9,61
|
|ESCOM
|2,53
|14.136.515
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|2.901.218
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|SEKUR
|4,12
|446.328
|% -8,44
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|SASA
|7,84
|231.106.462
|% -0,76
|
|GARAN
|7,86
|166.591.251
|% 0,26
|
|ASELS
|23,04
|131.033.951
|% 0,70
|
|PGSUS
|34,60
|130.068.996
|% -3,51
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|IHLGM
|1,03
|55.235.374
|% -3,74
|
|GSRAY
|2,37
|113.524.852
|% -2,87
|
|ODAS
|1,39
|60.000.363
|% -0,71
|
|KRDMD
|1,97
|73.776.374
|% -2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2788
|8,3204
|% 0,16
|
|Frank
|6,8898
|6,9314
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7736
|1,7825
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,15
|14,20
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
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