***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:21
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838573
BIST
13:4896.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 553,22
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
13:486,9181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9273
En Düşük
6,8896
13:487,5298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
13:48384,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,74
|Açılış
|: 384,23
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,47
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.401.678
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|303.961
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|122.758
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|114.299
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.043.697
|% 9,94
|
|DOCO
|358,10
|77.204.832
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|775.580
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|56.246.835
|% -9,93
|
|PENGD
|3,73
|191.664.565
|% -9,69
|
|UZERB
|2,53
|44.163
|% -9,32
|
|PGSUS
|51,10
|851.480.368
|% -7,84
|
|THYAO
|10,34
|643.894.025
|% -0,19
|
|ASELS
|26,76
|543.126.638
|% 1,21
|
|ECILC
|4,65
|492.768.929
|% 6,41
|
|MGROS
|29,44
|408.919.719
|% 2,01
|
|ECILC
|4,65
|492.768.929
|% 6,41
|
|IHLAS
|0,59
|42.182.534
|% -3,28
|
|IEYHO
|0,55
|35.447.462
|% -1,79
|
|IHLGM
|1,01
|63.746.633
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,95
|121.612.673
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6120
|8,6552
|% -0,21
|
|Frank
|7,1297
|7,1726
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8354
|1,8447
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|10,64
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.520
|16,00
|
|Tam
|2.532
|2.593
|16,40
|
|Yarım
|1.232
|1.262
|8,00
|
|Çeyrek
|618
|631
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,52
|28,52
|0,83
|