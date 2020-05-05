***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 10:44
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842503
BIST
12:1098.630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -211,84
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.447
12:107,0756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0756
En Düşük
7,0234
12:107,6744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
12:10386,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,76
|Açılış
|: 386,15
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.898.342
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.503.586
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.983.149
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|115.461
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|751.895
|% -9,91
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|PETUN
|22,60
|332.585.670
|% -8,94
|
|PETUN
|22,60
|332.585.670
|% -8,94
|
|GARAN
|8,21
|304.878.467
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,22
|278.552.375
|% 2,78
|
|AFYON
|2,71
|276.669.823
|% -7,82
|
|TSPOR
|5,83
|252.391.456
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,22
|278.552.375
|% 2,78
|
|AFYON
|2,71
|276.669.823
|% -7,82
|
|GSRAY
|2,67
|239.750.192
|% -3,96
|
|DOHOL
|1,88
|120.862.334
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,08
|62.454.941
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7659
|8,8099
|% 0,32
|
|Frank
|7,2481
|7,2918
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8773
|1,8867
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,78
|
|Altın Gr.
|385
|386
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.521
|-4,50
|
|Tam
|2.544
|2.582
|-4,60
|
|Yarım
|1.234
|1.262
|-2,20
|
|Çeyrek
|619
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|14,77
|14,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|28,84
|28,84
|1,64
|
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