***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 10:00
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843541
BIST
11:1798.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 177,05
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
11:177,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
11:177,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
11:17392,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 392,70
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.019.233
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|4.369.871
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.656.945
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,10
|84.095
|% -7,62
|
|ULAS
|2,66
|1.692.248
|% -5,67
|
|BURVA
|18,24
|1.176.033
|% -5,49
|
|EUKYO
|1,72
|246.893
|% -4,97
|
|KRDMD
|2,60
|584.769.110
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|301.310.467
|% 0,50
|
|PETUN
|23,20
|218.709.160
|% 4,88
|
|HALKB
|5,30
|182.668.361
|% 2,12
|
|ULUUN
|11,09
|163.871.329
|% 6,84
|
|KRDMD
|2,60
|584.769.110
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|127.579.708
|% 1,41
|
|GARAN
|8,06
|301.310.467
|% 0,50
|
|DOHOL
|1,93
|68.316.505
|% -1,03
|
|HALKB
|5,30
|182.668.361
|% 2,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7769
|8,8209
|% 0,05
|
|Frank
|7,2778
|7,3216
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8865
|1,8960
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,62
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.586
|2.632
|-3,80
|
|Yarım
|1.262
|1.287
|-1,80
|
|Çeyrek
|629
|644
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|0,81
|
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