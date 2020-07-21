***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 10:01
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860655
BIST
09:55120.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 890,02
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.171
En Düşük
120.171
09:556,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
09:557,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
09:55402,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,33
|Açılış
|: 402,02
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,11
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,66
|17.641.643
|% 20,54
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|PKENT
|490,00
|148.960
|% 9,99
|
|BFREN
|667,10
|1.185.437
|% 9,99
|
|MERIT
|37,26
|335.899
|% 9,98
|
|EMNIS
|3,60
|11.743
|% -4,00
|
|DITAS
|29,00
|63.655
|% -3,65
|
|BASCM
|4,20
|9.316
|% -3,45
|
|LUKSK
|21,80
|8.851
|% -2,33
|
|BALAT
|2,01
|17.055
|% -1,47
|
|PETKM
|4,32
|482.665.044
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|379.993.339
|% 0,00
|
|KOZAA
|14,34
|239.629.448
|% 0,00
|
|OYAKC
|9,09
|196.125.413
|% 1,11
|
|KOZAL
|86,30
|152.370.693
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|379.993.339
|% 0,00
|
|PETKM
|4,32
|482.665.044
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,82
|129.873.684
|% 1,11
|
|OZGYO
|2,53
|138.447.981
|% 0,00
|
|NTHOL
|2,66
|91.504.139
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6818
|8,7253
|% 0,31
|
|Frank
|7,2784
|7,3222
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|4,18
|
|Altın Gr.
|401
|401
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.605
|2.628
|5,40
|
|Tam
|2.683
|2.697
|5,60
|
|Yarım
|1.303
|1.319
|2,70
|
|Çeyrek
|653
|660
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,41
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,49
|4,50
|0,11
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|0,20
|