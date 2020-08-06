***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 13:03
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865885
BIST
17:201.046
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -46,22
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:207,2937
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 0,2491
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:208,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 0,2783
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:20484,52
En Yüksek
|Değişim
|: 4,92%
|| 22,73
|Açılış
|: 484,52
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.161.941
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.648.773
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.526.975
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.867.007
|% 9,95
|
|ERSU
|4,42
|31.930.145
|% 9,95
|
|KONYA
|388,80
|36.870.694
|% -10,00
|
|HLGYO
|2,16
|93.550.599
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.870.920
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.250.414
|% -10,00
|
|FLAP
|3,51
|22.357.052
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.248.042.350
|% -7,66
|
|GARAN
|6,53
|1.345.985.946
|% -3,69
|
|SISE
|5,94
|1.083.542.155
|% -4,81
|
|AKBNK
|4,75
|1.060.072.559
|% -5,38
|
|ASELS
|15,79
|980.218.358
|% -6,24
|
|EKGYO
|1,93
|2.248.042.350
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|577.966.595
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,06
|467.528.416
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,75
|1.060.072.559
|% -5,38
|
|GARAN
|6,53
|1.345.985.946
|% -3,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5655
|9,6134
|% 3,83
|
|Frank
|7,9745
|8,0225
|% 3,22
|
|Riyal
|1,9390
|1,9488
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.068
|2.069
|30,10
|
|Altın Gr.
|482
|482
|20,54
|
|Cumhuriyet
|3.198
|3.334
|239,40
|
|Tam
|3.294
|3.450
|266,00
|
|Yarım
|1.599
|1.672
|117,60
|
|Çeyrek
|802
|841
|62,70
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|