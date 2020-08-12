***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 10:52
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868268
BIST
10:501.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,90
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.100
10:507,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1260
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3306
En Düşük
7,1827
10:508,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1276
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6181
En Düşük
8,4425
10:50455,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 12,79
|Açılış
|: 455,58
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
456,45
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler10:48
|FADE
|3,85
|339.505
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|QNBFB
|77,70
|10.225.722
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|7.420.982
|% 9,98
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.673.991
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,62
|16.761.456
|% -8,58
|
|NUGYO
|6,55
|9.865.949
|% -7,88
|
|THYAO
|11,82
|882.597.400
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,03
|369.318.312
|% -1,93
|
|GARAN
|7,01
|328.073.673
|% -0,57
|
|ASELS
|17,68
|286.695.087
|% -2,32
|
|PGSUS
|51,05
|268.234.243
|% 4,74
|
|EKGYO
|2,03
|369.318.312
|% -1,93
|
|THYAO
|11,82
|882.597.400
|% 1,81
|
|TSKB
|1,12
|60.724.347
|% -0,88
|
|GARAN
|7,01
|328.073.673
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,14
|94.915.405
|% -0,47
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3244
|7,3273
|% 1,70
|
|Euro
|8,6029
|8,6115
|% 1,52
|
|Sterlin
|9,5248
|9,5725
|% 1,64
|
|Frank
|7,9557
|8,0036
|% 1,66
|
|Riyal
|1,9468
|1,9565
|% 1,65
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|24,93
|
|Altın Gr.
|451
|451
|8,09
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,94
|0,18
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,45
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
11:04LUKSK
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 453 adet işlem
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11:03GLRYH
Yüzde -8.58 oranında düşüşle 16.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 000, 590 adet işlem
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11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 32 kaybederek (% -0.43 ) 1, 243
-
11:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, GARAN
-
11:02XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 5, 328.00 milyon TL de